Сколько стоит содержание АП

47 млн грн в год тратят на коммунальные услуги. Фото: gdb.rferl.org

Ежегодно на содержание Администрации президента Украины тратят более 1 млрд грн из бюджета.

На заработную плату сотрудникам Администрации президента идет более 324 млн грн в год, сообщили в программе "Гроші".

47 млн ​​грн в год тратят на коммунальные услуги. 944 млн грн идет на расходы, связанные с обслуживанием АП. Сюда могут входить перемещения президента, связь, компьютеры, канцелярия и другие расходы.

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Чуть больше 1 млрд грн в год составляет бюджет города Ужгорода.

"При этом деятельность АП обслуживает Госуправления делами. На деятельность этой организации ежегодно уходит из бюджета 2 млрд 166 млн грн", - говорит исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

При этом Госуправления делами обладает еще 60 предприятиями, которые мало связаны с деятельностью президента, например, ликеро-водочным заводом, Дворцом "Украина" и гостиницей "Украина".

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали границы представителей Национальной гвардии.