Банковую открыли для прохожих

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали границы представителей Национальной гвардии.
Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты. Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает "Украинская правда".
Ворота открыты и со стороны Лютеранской и со стороны Институтской.
В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.
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Президент Чечни Рамзан Кадыров разочаровался в президенте Украины Владимиру Зеленскому после его речи на инаугурации.
Кадырову не понравились слова Зеленского о намерениях вернуть под контроль Украины оккупирован Крым.
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