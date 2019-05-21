С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали границы представителей Национальной гвардии.

Автор: pravda.com Администрация президента: Банковую открыли для прохожих

Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты. Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок, передает "Украинская правда".

Ворота открыты и со стороны Лютеранской и со стороны Институтской.

Автор: pravda.com Администрация президента: Банковую открыли для прохожих

В 10:00 в Администрации президента началась встреча президента с руководителями парламентских фракций.

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