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воскресенье, 11 августа 2019 21:10

Сколько стоит приготовить бутерброд с колбасой

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Сколько стоит приготовить бутерброд с колбасой
Один бутерброд с колбасой обойдется в 6,10 гривен. Фото: Главком

Приготовить бутерброд с вареной колбасой стоит на 16% дороже, чем год назад. Один обойдется в 6,10 грн.

В конце июня 2018 года приготовить 12 бутербродов стоило 63,20 грн. Сейчас - 73,60 грн. Понадобится батон весом 500 г, вареная колбаса - 400 г, сливочное масло - 100 г.

"В прошлом году батон в больших городах стоил 11,10 гривен. Теперь цена поднялась до 14,50. Подорожание за год составило 30 процентов", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

400-граммов вареной колбасы первого сорта в июне прошлого года стоили 33,80 грн. А в начале лета этого года - 38,60 грн. Стоимость выросла на 14%.

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100 г сливочного масла 2018-го продавали по 18,30 грн, в 2019-м - 20,50 грн. Цена повысилась на 12%.

"Средняя зарплата за год выросла на 17%, минимальная на 12%, средний размер пенсии по возрасту - на 14,5%. Можно сделать вывод, что для тех, кто получает пенсию и минималку бутерброд с колбасой стал менее доступным. Потребительская инфляция за это время выросла на 8,7%. То есть рост стоимости бутерброда в два раза опережал рост инфляции в Украине", - добавил Дорошенко.

Большинство денег украинцы тратят на еду - 40% от доходов. Меньше всего - на образование. Около 1%, или 48 грн на человека. Экономить удается только 1,8% доходов, передает Госстат.

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