Сколько стоит приготовить борщ с ранних овощей

На базарах фермеры активно торгуют ранними овощами. Можно приобрести необходимые ингредиенты, чтобы приготовить борщ из овощей урожая этого года.
Ранняя морковь, привезенная из Херсона, на оптовых рынках стоит 32 грн/кг. За картошку надо отдать 22-23 грн/кг, передает "Шувар-Інфо".
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Упала в цене капуста. Стоит 8 грн/кг.
Свеклу продают по 30-35 грн/кг. Появился ранний лук по 40 грн/кг.
Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
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