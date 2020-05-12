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вторник, 12 мая 2020 10:42

Сколько стоит клубника в разных областях

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Сколько стоит клубника в разных областях
На рынке клубнику продают от 160 до 140 грн/кг, в супермаркетах можно найти по 150 грн/кг pixabay.com

Клубничный сезон на Херсонщине в этом году начался на неделю раньше: тепличную клубнику уже заканчивают собирать, а грунтовую - только начинают. В этом году люди работают в теплицах по карантинными стандартами - в масках, резиновых перчатках и чіпцях.

"Конечно, дешевой клубники в этом году ожидать бесполезно. Расходы производителей существенно выросли. Так на день мне нужна бутылка антисептика, до сотни масок и перчаток, чтобы уберечь работников. К тому же, должны отправлять ягоду взвешенной и в закрытой таре. А это также поднятие себестоимости. Сейчас отпускаем оптом ягоды по 90 грн/кг", - рассказывает фермер из Херсона Сергей Павленко.

На рынке клубнику продают от 160 до 140 грн/кг, в супермаркетах можно найти по 150 грн/кг, но ягоды еще мало.

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"Сезон еще не начался. К тому же мы потеряли первую раннюю ягоду через заморозки на почве. Думаю в сезон цена на ягоду будет от 35 до 45 грн/кг", - говорит фермер.

Большинство фермеров отмечают спад потребления ягоды из-за отсутствия денег у потребителей, сложности доставки и низкой оптовой цены и невозможности доехать до рынков. На рынках был прерван ягоды из Херсона, Киевщины и Закарпатья. Цена зависит от сорта и величины ягод.

"Ежедневно отпова закупка разная. От 120 до 140 грн/кг . От того и зависит конечный результат. Перед праздниками цены несколько выросли. Думаю через несколько дней снова увидим спад. Люди не берут много. Сейчас преимущественно по пол килограмма", - говорит продавец киевского рынка Наталья Ольхович.

5 фермеров с Херсонщины объединились во время карантина, чтобы продавать свежую продукцию. Продают спаржу, зелень, редис, картофель, томаты, клубнику и сыры.

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