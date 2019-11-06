Сколько стоит доллар 7 ноября

Доллар подешевел на 6 коп. Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины на 7 ноября установил курс доллара на уровне 24,65 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,34 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,58 грн. Продают по 24,67 грн.

За евро предлагают 27,20 грн. Продают по 27,25 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.