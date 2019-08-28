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среда, 28 августа 2019 21:10

Сколько стоит арендовать трехкомнатную квартиру в разных городах Украины

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В Киевской области арендовать трехкомнатную квартиру стоит 16 тыс. грн. За эти же деньги можно снять частный дом.

Арендовать "трешку" во Львовской области обойдется 9,5 тыс. грн. Дом - 10 тыс. грн. Столько же стоит аренда жилья в Одесской области, пишет olx.ua.

Снять трехкомнатную квартиру в Харьковской области стоит 8,5 тыс. грн. Арендовать дом на 80% дешевле - 4,8 тыс. грн. В Днепропетровской области за трехкомнатное жилье придется заплатить 6,5 тыс. грн. За дом - 3,5 тыс. грн.

Автор: olx.ua
  Во втором квартале 2019-го аренда трехкомнатных квартир дорожала быстрее всего.
Во втором квартале 2019-го аренда трехкомнатных квартир дорожала быстрее всего.

Во втором квартале 2019-го аренда трехкомнатных квартир дорожала быстрее всего. В некоторых регионах цены выросли на 30%. Например, в Черновицкой области - на 29%, Тернопольской - на 25%.

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Аренда квартир подорожала в большинстве регионов. Правда цены на 5% упали в Харьковской области.

В июле самую дешевую однокомнатную квартиру арендовали за 4,5 тыс. грн. Жилье площадью 35 м² расположено на ул. Салютной в Шевченковском районе.

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28
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