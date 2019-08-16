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суббота, 17 августа 2019 21:10

От 4 до 150 тыс. грн: сколько стоит аренда квартиры в Киеве

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От 4 до 150 тыс. грн: сколько стоит аренда квартиры в Киеве
В июле чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры. Фото: Depositphotos

В июле самую дешевую однокомнатную квартиру арендовали за 4,5 тыс. грн. Жилье площадью 35 м² расположено на ул. Салютной в Шевченковском районе.

За 11,5 тыс. грн на ул. Ломоносова в Голосеевском районе сняли квартиру площадью 47 м². Аренда "двушки" 82 м² в Дарницком районе стоила 13 тыс. грн, передает АН "Благовіст".

Столько же в Соломенском районе стоила аренда однокомнатного жилья площадью 47 м². Квартиру площадью 64 м² в этом районе арендовали за 15,6 тыс. грн в месяц.

Трехкомнатную квартиру 70 м² в Печерском районе сняли за 23,4 тыс. грн. За 26 тыс. грн арендовали "двушку" 60 м² в Голосеевском районе в новом доме.

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Был спрос на аренду четырехкомнатных квартир. Такое жилье в Шевченковском районе площадью 240 м² сняли за 57,2 тыс. грн.

Дороже всего в июле арендовали апартаменты 325 м² на ул. Ярославов Вал - 150,8 тыс. грн.

"Интерес к аренде недвижимости в столице растет. В город съезжаются со всей Украины и ищут жилье в разных ценовых категориях", - говорит Елена Биберова, гендиректор АН "Благовіст".

Украинцы преимущественно ищут для аренды квартиры в новостройках. В старых домах отказываются снимать жилье из-за выше на 30-40% счета за коммунальные услуги.

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Дата
17
августа

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