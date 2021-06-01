Сколько стоит арендовать столичную квартиру

В мае дешевле всего стоила аренда 1-комнатной квартиры площадью 36 м² на ул. Героев Небесной Сотни. Жилье сдали за 5600 грн.
"В мае был активный спрос на квартиры в новых жилых комплексах в пригороде Киева", - объясняет Елена Биберова, директор агентства недвижимости "Благовіст".
Например, в жилом комплексе "Щасливий" в Софиевской Борщаговке арендовали1-комнатную квартиру площадью 40 м² за 8300 грн.
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2-комнатную квартиру 53 м² на ул. Черновола в Шевченковском районе удалось арендовать за 14 300 грн. За 3-комнатное жилье 124 м² на ул. Пушкинской в том же районе заплатили 22 300 грн.
Аренда 4-комнатной квартиры площадью 200 м² на ул. Тургеневской стоила 28 100 грн. За 76 500 грн сняли квартиру площадью 155 м² на ул. Лютеранской в Печерском районе. Жилье площадью 140 м² на ул. Ивана Франко в Шевченковском районе стоило 121 000 грн.
В апреле аренда самой дешевой 1-комнатной квартиры стоила 6000 грн. Это жилье площадью 36 м² на ул. Воробьева в Соломенском районе. Дороже всего арендовали дом площадью 1000 м² на ул. Ямской в Голосеевском районе - 280 тыс. грн.
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