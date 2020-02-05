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среда, 05 февраля 2020 21:10

Сколько стоила самая дешевая квартира в январе

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Сколько стоила самая дешевая квартира в январе
В начале 2020-го из-за новогодних праздников активность на рынке недвижимости уменьшилась. Фото: mind.ua

В январе украинцы купили столичной недвижимости на $23,1 млн. Это почти вдвое меньше, чем в декабре 2019-го.

Чаще всего покупали двух- и трехкомнатные квартиры в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Голосеевском районах, передает АН "Благовіст".

Дешевле всего приобрели однокомнатное жилье на ул. Леся Курбаса в Святошинском районе. Квартиру площадью 22 м² купили за $25 тыс.

Дороже всего в январе продали дом 450 м² в Козине - $840 тыс.

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В начале 2020-го из-за новогодних праздников активность на рынке недвижимости уменьшилась. Спрос начал расти с середины января.

Чаще всего искали квартиры стоимостью до $100 тыс. Спрос был на жилье в новостройках.

В прошлом году впервые за 5 лет украинцы чаще покупали квартиры на вторичном, чем на первичном рынке.

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