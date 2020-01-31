Какие квартиры украинцы покупали чаще всего

Раньше покупатели выбирали квартиру с 10 объектов. Сейчас - из трех. Фото: mind.ua

В прошлом году впервые за 5 лет украинцы чаще покупали квартиры на вторичном, чем на первичном рынке.

"Раньше квартиры покупали даже на этапе "фундамента". Люди согласны были ждать. На вторичном рынке жилье преимущественно покупали, чтобы как можно быстрее заселиться и жить там. Однако после укрепления национальной валюты в 2019 году, отсутствия возможностей прогнозировать поведение курса доллара, покупатели начали отказываться от рисков. Лучше приобретут менее качественное, но уже готовое жилье", - объясняет эксперт по недвижимости Светлана Якимова, пишет finance.ua.

По ее словам, также выросла стоимость ремонта, который надо проводить в новостройках.

С другой стороны, вырос разрыв между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей. Средняя цена, по которой квартиру выставляли на продажу, поднялась на $72 за кв м. В то же время цена, по которой осуществлялась сделка купли-продажи, снизилась на $21 за кв м.

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Кроме того, раньше покупатели выбирали квартиру с 10 объектов. Сейчас - из трех.

Люди преимущественно покупают жилье за ​​свои сбережения, или идут на обмен. Например, обменивают свою квартиру, чтобы приобрести другую.

Во втором полугодии 2019-го квартиры в Киеве на вторичном рынке в среднем подорожали на 11%. В цене выросло одно-, двух- и трехкомнатное жилье.