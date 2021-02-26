Сколько продуктов украинцы съели за 10 лет

Продукты в Украине в январе подорожали на 1,5%. Украинцы начали есть меньше хлеба и макаронных изделий. А вот употребление овощей по сравнению с 2010 годом возросло.

Если 2010 года 1 украинец в среднем съедал 111,3 кг хлебобулочных изделий, то 2019-го – 97,6 кг. В прошлом году в среднем 1 человек съедал 8 кг хлеба и макаронных изделий в месяц, пишет "Слово и дело".

Употребление мясных продуктов украинцами оставалось на одном уровне: 2010 года 1 человек съедал около 52 кг мяса, 2011-го – 51,2 кг, 2012-го – 54,4 кг, 2013-го – 56,1 кг. В 2014-2015 годах потребление мяса сократилось, 2015-го аж на 6% – до 50,9 кг на человека. Затем снова начало расти: 2016-го до 51,4 кг, 2017-го – 51,7 кг, 2018-го – 52,8 кг, 2019- го – 53,6 кг. Данных за полный 2020 год еще нет, но в среднем за месяц украинец съел 5,1 кг мяса.

С 2012 года украинцы начали снижать употребление сахара. Если 2011 года 1 человек в среднем съел 38,5 кг сахара, то 2012-го – 37,6 кг. 2015-го этот показатель снизился до 35,7 кг, 2016-го – 33,3 кг, 2017-го – 30,4 кг, 2018-го – 29,8 кг, 2019-го – 28,8 кг. В прошлом году 1 человек в среднем потреблял за месяц около 2,5 кг сахара.

Автор: slovoidilo.ua

Употребление молока и молочных продуктов росло в 2012-2014 годах и снижалось в 2015-2018 годах. За 2019 год 1 человек в среднем потребил 200,5 кг молочных продуктов. В 2015-2016 годах также снизилось употребление яиц, в 2014-2015 годах – рыбы и рыбных продуктов.

2010 года в среднем употребили 128,9 кг картофеля, 2011-го – 139,3 кг, 2012-го – 140,2 кг, 2013-го – 135,4 кг, 2014-го – 141 кг, 2015-го – 137,5 кг, 2016-го – 139,8 кг, 2017-го – 143,4 кг, 2018-го – 139,4 кг, 2019-го – 135,7 кг. В прошлом году 1 человек за месяц в среднем съедал 5,9 кг картофеля и 9,2 кг овощей.

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Примерно 15 кг сала съедает за год среднестатистический украинец. Житель ЕС - около 45 кг. В Китае употребляют около 40 кг сала в год. В Беларуси - 38, а в России - 30 кг.