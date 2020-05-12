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вторник, 12 мая 2020 14:22

Сколько потеряли торговые центры во время карантина

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Сколько потеряли торговые центры во время карантина
Торговые центры потеряли 7 млрд грн во время карантина. Фото: pixabay.com

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Украины за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы – более 50 млрд грн товарооборота, подсчитали в Украинской раде торговых центров (УРТЦ).

"По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли почти 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины, средства связи), потеряли в обращении от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т. д.)", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава УРТЦ, операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

Он отмечает, что массового оттока арендаторов пока не наблюдается, есть единичные случаи закрытия магазинов.

"В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично разрывать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнутся с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться", - предполагает Гаврюшин.

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Он прогнозирует, что для слабых ТЦ это будет непростой год в плане вакантности и уровня арендных ставок. Доля свободных площадей в таких ТЦ может вырасти до 10-20%, тогда как успешные ТЦ будут оставаться заполненными.

"Я думаю, весь год мы будем медленно восстанавливаться и выйдем на докризисные показатели весной следующего года", - говорит Гаврюшин.

Дефолт Украине, по крайней мере в ближайшее время, не грозит. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о завершающем этапе договора с МВФ по кредиту на $5,5 млрд. Основными требованиями МВФ остаются закон о банковской деятельности и земельная реформа. Если с реформой парламент все же справился, то "банковский закон" довольно успешно продолжает блокировать олигарх Игорь Коломойский.

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