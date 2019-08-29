Сколько потерял бюджет из-за укрепления гривны

Курс гривны вырос из-за поступления в Украину около $3 млрд от продажи ОВГЗ. Фото: Depositphotos

Госбюджет не получил 9,2 млрд грн из-за укрепления гривны летом.

"Почти 40% объема доходов ведется с использованием курса гривны к доллару или евро. С начала года гривна укрепилась на 9%, а это меньше официального курса, чем прогнозировали", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, курс гривны вырос из-за поступления в Украину около $3 млрд от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

"Эти деньги нужно будет возвращать из бюджета, еще и с немалыми процентами", - подчеркнул Пацкан.

Национальный банк Украины на 29 августа установил курс доллара на уровне 25,22 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 1 коп. Стоит 27,95 грн. Курс российского рубля - 37 коп.