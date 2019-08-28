Доллар дорожает третий день подряд

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 29 августа установил курс доллара на уровне 25,22 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 27,95 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,12 грн, продают по 25,19 грн.

За евро предлагают 27,77 грн. Продают по 27,86 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.