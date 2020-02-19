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среда, 19 февраля 2020 19:20

Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
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На коммунальные услуги украинцы тратят ежемесячно 17% семейного дохода. Жители Норвегии за коммуналку отдают - 31%, Дании - 29%, Финляндии - 28%, Великобритании - 27%. Наименьшая доля расходов за жилье и коммунальные услуги на Мальте - 10% от месячной зарплаты.

Gazeta.ua спросила украинцев, живущих заграницей, сколько платят за коммунальные услуги.

"В Норвегии все на электричестве. Поэтому наши счета это исключительно цена электричества и за вывоз мусора. Счет приходит общий. У нас электрическая система обогрева, подогрев воды. Вода, кстати, бесплатная и очищена по специальной технологии, считается питьевой. Зимой платим за коммуналку $350. Летом – $120. Интересно, что постоянной цены на электричество нет. Стоимость зависит от погоды и уровня воды в реках. Когда воды много, электростанции производят больше энергии. Поэтому она дешевле. Также цена электричества разная в каждой из областей", - рассказывает Татьяна Зелинская. Живет в норвежском городе Фредрикстад.

  Татьяна Зелинская, Норвегия
Татьяна Зелинская, Норвегия

В Израиле газ используют только для приготовления пищи. Кубометр обойдется в $6.

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Ольга Крип живет в Нью-Йорке, США. Отмечает, что коммунальные платежи зависят от уровня дохода. Люди с высокими доходами платят больше.

  Ольга Кроп, США
Ольга Кроп, США

"Наша семья имеет $42 тысячи годового дохода. Это ниже среднего. Живем в доме площадью 150 квадратов. За телевизионные каналы платим $120, два мобильные телефоны - $140. Вода - $20-30 летом, зимой - $40-60. Вода идет только холодная, каждый имеет бойлер. Электричество $100-120 за использованные киловатты. Плюс плата за транспортировку. Киловатт электричества стоит $0,13. Отапливаем специальным маслом. Есть баки, куда ее заливают, моторы и система вентиляции, подачи теплого воздуха. Зимой получается $2-4 тысяч. В кварталах, где есть газ, отопление дешевле - $400-700", - говорит Ольга.

В Турции коммунальные услуги в среднем обходятся в $100. Дороже всего стоит газ. Куб обойдется в $0,8.

  Діна Демир, Турция
Діна Демир, Турция

В Польше за газ, электричество и воду платят в среднем $120.

  Сергей Любоцкий, Польша
Сергей Любоцкий, Польша

"Дорогое отопление. Подается централизованно. В среднем счет приходит на около $ 80", - добавляет Сергей Любоцкий. Живет в Познани.

Средний счет украинцев за услуги в трехкомнатной квартир на семью из четырех человек составляет $97.

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