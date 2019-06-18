Сколько пенсионеров в Украине: актуальные данные

В Украине больше всего пенсионеров насчитывается в Днепропетровской обл. Фото: opensii.info

В Украине насчитывают 11,4 млн пенсионеров. Их количество за первый квартал 2019-го уменьшилась на 80,4 тыс. человек. В 2015-м пенсионеров было 12,1 млн человек.

На 1 апреля 2019-го больше всего пенсионеров было в Днепропетровской обл. - более 955 тыс. человек. В Черновицкой обл. меньше всего - чуть больше 221 тыс., посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

К регионам с наибольшим количеством пенсионеров также вошли Донецкая обл. (813 тыс.), Харьковская (794 тыс.), Киев (768 тыс.), Львовская обл. (685 тыс.).

Для мужчин наибольшую среднюю продолжительность жизни зафиксировали в 1965 году - 67,9 лет. Наибольшая средняя продолжительность жизни женщин составляла 76,7 лет. Ее зафиксировали в 2017-м.

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"На полную пенсию по возрасту мужчина, если нет соответствующего стажа в 26 лет, может рассчитывать в 63-65 лет. Женщина в этом году также увеличивает на год труд, если нет стажа, и выйдет на пенсию по возрасту в 61 год. Так, женщина в среднем проживет на пенсию еще 16 лет, а человек 2-4 года при такой продолжительности жизни в Украине. Для сравнения в Австрии пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин, при продолжительности жизни 84,2 года для первых и 79,4 года для вторых. В Германии женщины и мужчины имеют право на пенсию с 65 лет, а живут мужчины в среднем 78,7 года, а женщины - 83,3", - говорит директор ассоциации Алексей Дорошенко.

На 1 апреля 2019-го в Украине средняя пенсия составляла 2899 грн. В 7 областях показатель был выше, чем средний по стране. В Киеве пенсионеры в среднем получали 4059 грн, Донецкой обл. - 3866 грн, Луганской - 3566 грн. Днепропетровщине - 3337 грн, Запорожье - 3103 грн, Харьковской - 2942 грн и Киевской обл. - 2935 грн.