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Сколько денег украинцы потратят на новогодние праздники

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Сколько денег украинцы потратят на новогодние праздники
На новогодний стол украинцы планируют потратить от 1000 гривен. Фото: Как приготовить

В этом году приготовить салат "Сельдь под шубой" к новогоднему столу будет стоить на 24% дороже, салат "Оливье" - на 26, холодец - на 41%, посчитали в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Gazeta.ua спросила украинцев, сколько денег планируют потратить на новогодний стол и подарки.

Людмила Яценко, 62 года, заведующая детсада.

"Зарплата у меня за год практически не изменилась. Пенсию подняли на 100 гривен. Подарки для внуков на Новый год всегда стараюсь купить лучшие, поэтому откладываю деньги в течение года. Планирую выделить 2000 гривен на продукты. На новогодний стол раньше не покупала копченого мяса. А это увидела блюдо, в основе которой копченая курица. Поэтому решили, что в этом году виделю на нее средства. Не буду покупать ананас, хотя раньше постоянно был на столе. Младшей внучке подарю игрушечную больницу за 300 гривен. Старшей деньги - тоже 300 гривен", - говорит Людмила Яценко.

Наталья Йосипенко, 52 года, повар.

"Зарплаты подняли, но и цены выросли. Стол к праздникам накроем, обязательно подарки детям, внукам купим. Но все благодаря совместным семейным средствам. У меня муж зарабатывает. Без него, одной моей зарплаты не хватило бы на все. Новый год будем праздновать скромно. Салат, мясное блюдо и шампанское. Деньги экономим на Рождество, потому что приедут дети. На продукты планируем потратить 2-3 тысячи гривен. На подарки — 3000. Дочкам купим постельное белье, а внукам по 300 гривен подарим", - говорит Наталья Есипенко.

Светлана Глущенко, 51 год, бухгалтер.

"Благодарная, что в этом году установили обязательную минимальную зарплату. А то раньше на предприятиях платили кто как хотел. Живем вдвоем с мужем, можем больше себе чего-то позволить. В этом году решили себя побаловать. Купим на Новый год ананас, бананы, мандарины, виноград, манго, киви. Всего на стол планируем потратить около тысячи гривен. Внуку купили хорошие польские санки за 1400 гривен", - рассказала Светлана Глущенко.

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Ольга Курченко, 26 лет, дизайнер.

"Праздновать Новый год будем вдвоем с мужем. Думаем потратить на застолье до тысячи гривен. Запланировали приготовить картофель с грибами, два салата с курицей, купим копченую рыбу, сделаем бутерброды со шпротами. На сладкий стол - шоколадные конфеты и фрукты. Хотим еще купить ананас. В прошлые годы брали дешевое шампанское, а в этом году купим подороже - за 100-150 гривен. Заказали литр домашнего вина за 80 гривен из Херсонской области. Меньше потратим на подарки родственникам и друзьям. Раньше каждому покупали что-то за 50 гривен, в этом - максимум 20-30 гривен. Что-то символическое: открытку, игрушку на елку, коробку конфет", - поделилась Ольга Курченко.

Людмила Михайлюк, 56 лет, пенсионерка.

"На праздничный стол выделим с мужем максимум 600 гривен. Будет салат с крабовыми палочками, котлеты, голубцы, картофельное пюре и квашеная капуста. Подарки буду покупать трем своим детям и еще нескольким родственникам. В основном это полотенца кухонные, посуда. Елку в прошлом году покупали за 100 гривен. В этом году не будем", - говорит Людмила Михайлюк.

Наталья Борщ, 23 года, корректор.

"Собираюсь купить родителям на подарок книги. Одна стоит 250 гривен, другая - 150. Они давно о них мечтали, но жалеют денег. Друзьям буду подарки покупать после праздника, потому что все на Новый год разъедутся. В общем планирую уложиться в 500 гривен. Стол накрывать не будем. С парнем закажем пиццу или пойдем на ужин к родителям", - добавила Наталья Борщ.

На новогоднем столе должна быть свинина или говядина. Стоит отказаться от рыбы и курятины. На гарнир запеките картофель, советует харьковский астролог Елена Максимова.

Автор: Анна ОРЕЛ, Оксана ПРИТЧЕНКО
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