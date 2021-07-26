Сколько денег украинцы готовы выложить за подержанный автомобиль

При выборе машины большинство предпочитает подержанные немецкие авто. Фото: pexels.com

Каждый третий украинец, который не имеет авто, планирует приобрести его. Преимущественно на подержанную машину готов потратить от $5 тыс.

В целом автомобилистами есть две трети взрослых украинцев. Из них 69% пользуются машиной каждый день. Еще 22% - берут ее несколько раз в неделю. Тех, кто пользуется своим авто в выходные или несколько раз в месяц, насчитывают 7%, пишет OLX Авто.

В то же время 61% украинцев обладают авто более 10 лет, а каждый пятый имеет машину менее 5 лет. Без машины остались 22% украинцев, свидетельствуют результаты опроса.

При выборе машины большинство предпочитает подержанные немецкие авто. Только 12% граждан покупает новые автомобили.

Самые популярные марки авто: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, ВАЗ, Renault, Skoda, Ford, Audi, Opel, Daewoo.

Украинцы преимущественно покупают седаны - 29% опрошенных хотят такой формат кузова. На втором месте универсалы - 23%. Хэтчбеки и массивные внедорожники набрали по 11%. Многоместные минивэны - 10%.

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Самые популярные - машины на бензине. Дизель предпочитают 25% опрошенных. С одновременной подачей газа и бензина - 27%. Электрокары и гибриды интересуют 2,3% опрошенных.

При выборе авто внимание обращают на надежность машины, расход топлива, скорость, мощность и пробег.

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