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воскресенье, 23 декабря 2018 21:10

Сколько денег оставляют в магазинах украинцы

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Сколько денег оставляют в магазинах украинцы
Социологические исследования показали, что 8% людей последние 5 лет себе ничего не покупали, кроме продуктов питания. Фото: People IN

Уже несколько лет торговые сети не дают данные по средним чекам. Суммы настолько малы, что они даже не хотят называть те цифры. Например, иногда средний чек в магазине составлял несколько десятков гривен, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Украинцы уже не считают, сколько тратят. Они и так видят, что покупают гораздо меньше продуктов за те же деньги, что раньше. Социологические исследования показали, что 8 процентов людей последние 5 лет себе ничего не покупали, кроме продуктов питания", - говорит эксперт.

С начала года реальная зарплата выросла на 15%.

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"Если украинец живет на среднюю зарплату, то на продукты питания тратит около 50 процентов доходов. С начала года увидели, что некоторые продукты подорожали на 100 процентов ", - отмечает Алексей Дорошенко.

Чтобы увидеть настоящую покупательную способность, ее нужно считать определенными блюдами. Например, берем салат "Оливье". По сравнению с прошлым годом к нему покупательная способность упала на 27%. Вареники или жаркое с мясом за год подорожали на 18-22%.

Полную версию интервью с Алексеем Дорошенко читайте здесь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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