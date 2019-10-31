Сколько денег оставляют украинцы в кафе и магазинах на Хэллоуин

За неделю до праздника кафе и рестораны рекламировали тематические вечеринки, конкурсы костюмов, акции и праздничное меню. Фото: Народна Правда

За последние несколько лет продажи на Хэллоуин традиционно растут на 40%. В прошлом году праздник в Украине отмечали в каждом втором кафе.

"В этом году цены выросли на 10-15%, учитывая сезонность. Все заведения обновили осеннее меню, а это повод немного поднять стоимость топовых предложений и ввести новые блюда с новой ценой", - говорит соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родион Ерошек, пишет ubr.ua.

За неделю до праздника кафе и рестораны рекламировали тематические вечеринки, конкурсы костюмов, акции и праздничное меню.

"В среднем в этом году Хэллоуин обойдется гостям 500 гривен с человека без костюма. Ресторанные форматы 500-1000 гривен. Гости могут потратить и больше, но часто маркетинг и продвижение ивента или акций делается в последний момент и до целевой аудитории эта информация не доходит", - говорит Ерошек.

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Тематический костюм на онлайн-площадке девушкам будет стоить в среднем 800 грн. Парням - 550 грн. Чаще всего покупают костюмы Харли Квинн, Бэтмена, Джокера и других героев Отряда Самоубийц. Также традиционные ведьмы, черепа, вампиры, кровавые медсестры.

Скидки также предлагают магазины. В среднем готовы делать дисконт 5-10% на некоторые товарные группы.

Выросли продажи тематических товаров в форме черепа и тыквы. Особенно популярны керамические подсвечники и шкатулки - от 450 грн. Декор дома свечами, тыквами, паутиной, летучими мышами обойдется 800 грн.

Сегодня в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, через яркие традиции.