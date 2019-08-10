Сколько денег и времени нужно, чтобы отремонтировать все дороги в Украине

Украинские дороги можно отремонтировать за 10 лет и триллион гривен. фото: Сегодня

Все дороги в Украине могут быть отремонтированы в течение 10 лет.

Это будет стоить 1 трилион гривен, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Укринформ.

"По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен, чтобы отремонтировать все дороги в Украине", - сказал Омелян.

По его словам, чтобы завершить ремонт дорог в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. км в год.

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Министр подчеркнул, что продолжать этот процесс возможно только при условии стабильного финансирования, которое необходимо планировать на несколько лет вперед.

5 августа начали реконструкцию трассы Кропивницкий - Николаев. На участке ремонта запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 т. Другим автомобилям также советуют объезжать перекрытую часть.