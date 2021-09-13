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понедельник, 13 сентября 2021 21:10

Сколько будет стоить доллар на этой неделе - прогноз

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Сколько будет стоить доллар на этой неделе - прогноз
С прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 26,93 до 26,68 грн. Фото: pixabay.com

На этой неделе не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,70 грн, а наличный в банках будут предлагать по 26,70/26,90 грн, рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Alpari.

"На прошлой неделе глава совета НБУ Богдан Данилишин отметил, что в сентябре чистое предложение иностранной валюты физлицами составило $30 миллионов. Соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке было близким к сбалансированному", - говорит Вадим Иосуб.

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С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,93 до 26,68 грн (-0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,77/26,79 до 26,68/26,70 (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,76/26,95 до 26,72/26,92 (-0,1%).

Национальный банк Украины на 13 сентября установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,58 грн. Курс российского рубля - 36 коп. Польский злотый стоит 6,9 грн.

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