Сколько бензина могут купить украинцы

В среднем литр А-95 бензина стоит 29,44 грн. Фото: Pixabay

Украинцы на среднюю зарплату могут приобрести 347,5 л бензина марки А-95, посчитала Gazeta.ua.

На 4 июля топливо в среднем стоит 29,44 грн/л. В месяц украинцы имеют 10 239 грн средней зарплаты. В то же время выплаты в регионах отличаются. Так, больше всего получают в Киеве - 15 157 грн. Меньше всего - в Черновицкой обл. Там средняя зарплата составляет 7819 грн, свидетельствуют данные Госстата.

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Средней зарплаты хватит на 354 л дизтоплива. Оно в среднем стоит 28,9 грн/л.

Автогаз на начало июля в среднем стоит 13,23 грн/л. Его украинцы могут купить 774 л.

В Украине бензин и дизтопливо начали дешеветь с 2 июля. С начала месяца цены упали более чем на 1 грн/л.