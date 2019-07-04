Хорошие новости для автомобилистов: cколько стоит бензин 4 июля

Крупные сети снизили стоимость топлива в среднем на 50 коп./л. Фото: kubnews.ru

Бензин продолжает дешеветь. За сутки крупные сети снизили цены на 50-70 коп./л.

На АЗС Socar дизтопливо подешевело до 30,49 грн/л, А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А-95+ - до 32,49 грн/л, передает enkorr.

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Сеть Glusco снизила цены на 50 коп./л. Shell, UPG и "Параллель" - 50-73 коп./л.

В среднем по стране литр дизтоплива продают по 29,31 грн. Бензин марки А-92 стоит 28,86 грн/л, а А-95 - 29,86 грн/л.

В Украине бензин и дизтопливо начали дешеветь с 2 июля. С начала месяца цены упали более чем на 1 грн/л.