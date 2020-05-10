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Шкиль: "Автострада" готова сделать дороги Житомирщины высокого качества в рамках "Большого строительства" президента

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Шкиль: &quot;Автострада&quot; готова сделать дороги Житомирщины высокого качества в рамках &quot;Большого строительства&quot; президента
Фото: УНІАН

Группа компаний "Автострада", специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог с началу 2020 году уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн ​​долларов и в случае победы "Автострады" в публичных закупках в рамках "Большого строительства" президента готова уже в ближайшее время построить на Житомирщине дороги европейского качества.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру".

Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, их материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Кроме того, недавно компанией был введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховский гранитного карьера, который Шкиль запустил в 2006 году. Как рассказывают в "Автострада", рабочий процесс на заводе организовано таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.

По словам владельца компании Максима Шкиля, "Большая стройка", в котором его компания участвует, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Шоссе" - 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить распространение коронавируса.

Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Напомним, помимо участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена ​​еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно, "Большого строительства" правительства и президента.

"Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине.
Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, осуществляющие капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

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