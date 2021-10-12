Скандал с главой МВФ: исполнительный совет завершил проверку

МВФ решил не отстранять Кристалина Георгиеву из-за скандала с рейтингом Doing Business. Фото: imf.org

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business.

Совет выразил доверие Георгиевой, решил ее не отстранять. И в целом не нашел доказательств ее вины, говорится в заявлении на сайте МВФ.

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"Совет тщательно изучил информацию от юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения в составлении рейтинга, принял ее к сведению, провел восемь сборов и дважды заслушал Георгиеву. Представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель сыграла ненадлежущю роль в подготовке отчета Doing Business 2018 года, когда она была главой Всемирного банка", - говорится в пресс-релизе.

Совет верит в способность Георгиевой эффективно выполнять обязанности.

Проверка еще продолжается.

Руководители Всемирного банка оказывали "неоправданное давление" на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в отчете банка Doing Business 2018. В давление обвинили исполнительного директора Кристалину Георгиеву, которая возглавляет Международный валютный фонд. Об этом говорится в независимом расследовании юридической фирмы WilmerHale. В отчете говорится о "прямом и косвенном давление" со стороны чиновников в офисе тогдашнего президента Всемирного банка Джима Йонг Кима для изменения методологии отчета, чтобы повысить рейтинг Китая. Предполагают, что это произошло по его указанию.