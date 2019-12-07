Сигареты могут подорожать до 100 гривен за пачку

Через скандальный законопроект остановилася Прилуцкая табачная фабрика

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение ставки акцизного налога на табачные изделия (№1210), информирует aspekty.net

Автор инициативы - председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев. Он внес проект закона в парламент 30 августа, а 4 сентября президент Владимир Зеленский определил его как неотложный. Народные депутаты приняли его в первом чтении 3 декабря.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использование агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствовать процедуру администрирования налогов и сборов, а также способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения", - говорится в пояснительной записке к законопроект .

Законопроект о повышении акциза на сигареты приведет к удорожанию табачной продукции. Законопроект предлагает повысить ставку акцизного налога на сигареты в 2,5 раза. Цены могут взлететь до 80-100 грн за пачку. К тому же, есть риск, что принятие закона спровоцирует существенный рост контрабанды.

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В случае окончательного принятия законопректа по словам экспертов, теневой рынок табачной продукции может достичь 50% от легальной.