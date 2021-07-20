Сигареты и алкоголь могут убрать с полок супермаркетов

Украинцам могут запретить покупать сигареты и алкоголь в супермаркетах. Депутаты хотят изменить правила продажи этих товаров.
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить точки продажи алкоголя, сигарет, электронных сигарет, IQOS и Glо. Продавать эти товары планируют только в специализированных магазинах, пишет OBOZREVATEL.
Инициатором документа выступил член комитета Рады по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он предлагает, чтоб пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовые вина, табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания продавались только в специализированных стационарных торговых точках.
Другие товары в этих магазинах, кроме перечисленных, продаваться не могут. Поэтому реализовывать алкоголь и табак будет запрещено в помещениях торговых организаций, которые продают продукты питания, товары детского ассортимента и спортивные товары.
Как и раньше, продажа алкоголя и табака будет запрещена лицам,не достигшим 18 лет; в помещениях и на территории учебных заведений и учреждений здравоохранения, кроме ресторанов на территории санаториев; в закрытых спортивных сооружениях, кроме пива в пластиковой таре; из торговых автоматов; в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет; с рук; в непредназначенных для этого местах торговли; на полках самообслуживания. Исключением являются сигареты в блоках, алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво.
В случае нарушения требований будут налагать штраф - 10 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, установленных на момент уплаты штрафа. Сейчас он составил бы 23 790 грн.
"В целом по нормам Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, предложения про отдельные места для продажи таких изделий нет. В то же время практика отдельных стран показывает, что это действует как способ уменьшения их доступности", - рассказал специалист общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра в комментарии OBOZREVATEL.
В законе не прописано, какими должны быть специально отведенные места продажи.
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"Это все надо прописать, чтоб любая палатка не превратилась в специализированное место торговли. Также такие нормы сделают невозможным определение таким местом отдельной кассы для продажи табака или алкоголя в больших супермаркетах", - добавил Купыра.
Законопроект направлен на рассмотрение комитета.
Самая большая статья расходов домохозяйств Украины - продукты питания и безалкогольные напитки. Они составили 39,5% от всех покупок.
На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива ушло 18%. На алкоголь, сигареты и наркотики идет 7,5% расходов, говорят в Госстате.
На транспорт украинцы тратят 7,9%, на собственное здоровье - 6,1%, на одежду и обувь - 4,5%.
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