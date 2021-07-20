Сигареты и алкоголь могут убрать с полок супермаркетов

Украинцам могут запретить покупать сигареты и алкоголь в супермаркетах. Депутаты хотят изменить правила продажи этих товаров.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Алкоголь, сигареты, электронные сигареты, IQOS и Glо планируют продавать только в специализированных магазинах

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить точки продажи алкоголя, сигарет, электронных сигарет, IQOS и Glо. Продавать эти товары планируют только в специализированных магазинах, пишет OBOZREVATEL.

Инициатором документа выступил член комитета Рады по вопросам молодежи и спорта, нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Он предлагает, чтоб пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовые вина, табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания продавались только в специализированных стационарных торговых точках.

Другие товары в этих магазинах, кроме перечисленных, продаваться не могут. Поэтому реализовывать алкоголь и табак будет запрещено в помещениях торговых организаций, которые продают продукты питания, товары детского ассортимента и спортивные товары.

Как и раньше, продажа алкоголя и табака будет запрещена лицам,не достигшим 18 лет; в помещениях и на территории учебных заведений и учреждений здравоохранения, кроме ресторанов на территории санаториев; в закрытых спортивных сооружениях, кроме пива в пластиковой таре; из торговых автоматов; в потребительских упаковках, содержащих менее 20 сигарет; с рук; в непредназначенных для этого местах торговли; на полках самообслуживания. Исключением являются сигареты в блоках, алкогольные и слабоалкогольные напитки, вино и пиво.

В случае нарушения требований будут налагать штраф - 10 прожиточных минимумов трудоспособных лиц, установленных на момент уплаты штрафа. Сейчас он составил бы 23 790 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Алкоголь запретят продавать в супермаркетах

"В целом по нормам Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, предложения про отдельные места для продажи таких изделий нет. В то же время практика отдельных стран показывает, что это действует как способ уменьшения их доступности", - рассказал специалист общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра в комментарии OBOZREVATEL.

В законе не прописано, какими должны быть специально отведенные места продажи.

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"Это все надо прописать, чтоб любая палатка не ​​превратилась в специализированное место торговли. Также такие нормы сделают невозможным определение таким местом отдельной кассы для продажи табака или алкоголя в больших супермаркетах", - добавил Купыра.

Законопроект направлен на рассмотрение комитета.

Самая большая статья расходов домохозяйств Украины - продукты питания и безалкогольные напитки. Они составили 39,5% от всех покупок. На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива ушло 18%. На алкоголь, сигареты и наркотики идет 7,5% расходов, говорят в Госстате. На транспорт украинцы тратят 7,9%, на собственное здоровье - 6,1%, на одежду и обувь - 4,5%.