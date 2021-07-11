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воскресенье, 11 июля 2021 22:05

"Северный поток-2": строительство газопровода планируется завершить в августе

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&quot;Северный поток-2&quot;: строительство газопровода планируется завершить в августе
Газопровод уже завершено на 98%. Фото: Reuters

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" намерены завершить в августе.

Газопровод уже завершен на 98%. Об этом сообщает Handelsblatt.

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%", - заявил Варниг.

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Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.

Транспортировку российского газа "Северным потоком - 2" остановят, если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

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