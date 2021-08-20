"Северный поток-2" не заработает - Витренко

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 144
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 459
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 450
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 261
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1215
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 819
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6129
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 846
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 531
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1188
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1260
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 126
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 04:45

"Северный поток-2" не заработает - Витренко

  Комментировать
&quot;Северный поток-2&quot; не заработает - Витренко
Витренко: "Газопровод не будет работать для коммерческой прокачки газа". Фото: Oilpoint

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

От стадии технического запуска в коммерческую эксплуатацию пройдет немало времени - в том числе на процедуры сертификации компании, обслуживающей газопровод. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Одесский курьер".

Нынешняя же компания "Nord Stream AG" не соответствует европейским стандартам и не может пройти сертификацию. Это означает, что газопровод не будет для коммерческой прокачки газа, считает Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируют завершить 23 августа.

Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2" не заработает - Витренко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 14517
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 11025
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7803
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7281
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6723
Экономика
Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2"
Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2" Просмотров: 243
Приспособление для надевания носков, гамак для ног: какие необычные товары продают украинцы
Приспособление для надевания носков, гамак для ног: какие необычные товары продают украинцы Просмотров: 216
В Украине обнаружили более 7 тыс. нелегальных работников
В Украине обнаружили более 7 тыс. нелегальных работников Просмотров: 198
Зеленский будет говорить с Байденом о "Северном потоке-2"
Зеленский будет говорить с Байденом о "Северном потоке-2" Просмотров: 162
Половина украинцев хотят выехать на заработки - опрос
Половина украинцев хотят выехать на заработки - опрос Просмотров: 153
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
3
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 26800
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть