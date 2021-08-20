"Северный поток-2" не заработает - Витренко

Витренко: "Газопровод не будет работать для коммерческой прокачки газа". Фото: Oilpoint

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет запущен.

От стадии технического запуска в коммерческую эксплуатацию пройдет немало времени - в том числе на процедуры сертификации компании, обслуживающей газопровод. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Одесский курьер".

Нынешняя же компания "Nord Stream AG" не соответствует европейским стандартам и не может пройти сертификацию. Это означает, что газопровод не будет для коммерческой прокачки газа, считает Витренко.

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Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируют завершить 23 августа. Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го.