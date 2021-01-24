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понедельник, 25 января 2021 01:28

"Северный поток-2": начали прокладку труб в водах Дании

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&quot;Северный поток-2&quot;: начали прокладку труб в водах Дании
Строительство ведется к югу от острова Борнхольм. Там баржа находится с 22 января. Фото из открытых источников

Возобновились работы по прокладке труб газопровода "Северный поток-2". Началась прокладка в водах Дании.

Работы начали с помощью баржы Fortuna, которая построена для укладки труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газопровода.
Строительство ведется южнее острова Борнхольм. Там баржа находится с 22 января.

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Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.

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