"Северный поток-2": начали прокладку труб в водах Дании

Возобновились работы по прокладке труб газопровода "Северный поток-2". Началась прокладка в водах Дании.

Работы начали с помощью баржы Fortuna, которая построена для укладки труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газопровода.

Строительство ведется южнее острова Борнхольм. Там баржа находится с 22 января.

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Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.