"Северный поток-2" могут недостроить: компания-участник российского проекта сделала шокирующее заявление

Если российский проект не сдадут, Uniper придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2. Фото: gazprom.ru

"Северный поток-2" могут недостроить из-за санкций США против российского проекта.

Об этом заявила немецкая компания Uniper - один из европейских партнеров проекта. По ее данным, строительство газопровода могут задержать либо не завершить.

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Если российский проект не сдадут, Uniper придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2.

Немецкая компания потеряет доход, ведь на конец мая профинансировала "Северный поток 2" на €700 млн. В целом, должна была предоставить €950 млн.

За помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" сенаторы США угрожают санкциями оператору немецкого порта Мукран на острове Рюген. Официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz направили сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон, сообщает немецкая газета Handelsblatt.