Сенаторы США угрожают уничтожением компании за помощь россиянам

Компанию подозревают в помощи строительству "Северного потока-2". Фото: gazprom.ru

За помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" сенаторы США угрожают санкциями оператору немецкого порта Мукран на острове Рюген.

Официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz направили сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В порту Мукран хранятся трубы для строительства трубопровода. Там стоит судно "Академик Черский", которое должно завершить проект.

Сенаторы убеждены, что Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает российскому проекту. Компания - оператор порта поставляет провизию на российское судно. Американские политики угрожают компании "финансовым уничтожением".

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"Если вы продолжите оказывать товары, услуги и поддержку проекту "Северный поток-2", вы разрушите будущее финансовое выживание своей компании", - говорится в письме.

Компания попадет под санкции США сразу же после того, как "Академик Черский" опустит первую трубу в воду.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Его введут в работу не позднее первого квартала 2021 года, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.