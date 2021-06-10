"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки

Андриан Прокоп назвал пути Украины, чтобы избежать газового кризиса. Фото: УИМ

Американцы имеют право вводить и снимать санкции хоть через день. Сказать точно, что их вернут - невозможно. Украина должна искать возможности достраивания и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Об этом говорит в комментарии Gazeta.ua экономист Андриан Прокоп. Реагирует на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что "освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига может быть пересмотрено".

"Разговоры между США и Германией об уменьшении вреда для Украины от достройки газопровода означают, что речь идет об определенных компенсационных механизмов для Украины. Это, в частности, могут быть гарантированные объемы транзита, поддержка проектов в сфере водородной энергетики и другие. Германия всегда выступала за достройку "Северного потока-2" и обеспечения для Украины определенных объемов транзита".

Есть несколько направлений, которые Украина может воплощать в этих реалиях.

"Во-первых, пока газопровод не будет достроен и не введен в эксплуатацию, активизировать все усилия, чтобы затормозить строительство. Следующее - если будет построена - договоренности по гарантированному транзиту. Их надо вести не с Россией, а с Евросоюзом. Положительным является тот факт, что Польша намерена не продлевать транзитное соглашение по газопроводу Ямал - Европа до 2022 года. Это значит, если 30 миллиардов кубометров газа, то часть объема может перепасть украинской газотранспортной системе. За это надо тоже вести переговоры", - рассказывает.

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Следующим пунктом эксперт называет наращивания газодобычи.

"Правительственная программа повышения объемов добычи газа за пять лет до 2020-го провалилась. Мы упали в объемах добычи государственных компаний, хотя частные компании демонстрировали положительную динамику. Это и вопрос к Нафтогазу. Были проблемы и со стороны государства, но нужен полный аудит, почему так произошло. Следующее - газовые хранилища. За последние полтора года был прогресс - повысили интерес европейских лидеров к ним, но эту работу нужно продолжать. Есть шансы создания физического газового хаба в Украине. Но здесь важны арбитражи, направленные на продажу российскими компаниями природного газа на восточной границе Украины и оценка возможного злоупотребления Россией монопольным положением. То есть, европейские компании, например, итальянская, для которых выгоден маршрут, будут покупать газ на восточной границе Украины. Будут отправлять его к себе удобным маршрутом. Они, а не Россия, смогут выбирать этот путь. Поэтому украинская ГТС будет иметь выше шансы на транспортировку газа. А по дороге газ также может попадать в украинские газохранилища на хранение и европейские трейдеры будут экономить на транспортных расходах. Если Россию же заставят таки продавать газ на восточной границе, то шансы создания этого газового хаба в Украине растут", - объясняет.

Говорит также о необходимости добычи низкоуглеродистых газов.

"Есть биометан, который можно производить в объеме семь - десять миллиардов кубометров в 25-30 процентов совокупного потребления газа в Украине. На него есть спрос в Европе и им тоже можно загружать мощности и отправлять в Европу. Это усилит интегрированность Украины на европейском энергетическом рынке ".

Эти шаги не обойдутся без модернизации газотранспортной системы - сокращение ее мощностей.

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"ГТС рассчитана на 160 миллиардов кубометров транзита - не нужна. А ее обслуживание требует затрат. Но модернизировать надо с пересмотром системы газоснабжения в Украине в целом".

Отмечает, к 2050 году будет вообще мировое сокращение спроса на природный газ. Но в течение 10 лет спрос будет стабильным.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.