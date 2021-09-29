Сергей Токарев о двухлетии STEM is FEM: собственное коммьюнити, модуль в Запорожье и выставка в Германии

Инвестор технологической компании Roosh Сергей Токарев

Благотворительному образовательному проекту STEM is FEM исполнилось два года. За это время представители инициативы провели десятки учебных и просветительских мероприятий – от вебинаров по фотографии и кибербезопасности до художественной выставки, получившей международное признание. О том, как проект влияет на жизнь своих участниц и на общество в целом, а также о его дальнейших планах, рассказал сооснователь проекта, инвестор технологической компании Roosh, Сергей Токарев.

Главная миссия проекта STEM is FEM – борьба с гендерными предрассудками в технической сфере и популяризация STEM-специальностей (Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технологии, инженерия и математика) среди украинских старшеклассниц. Главные инструменты достижения этих целей – образовательные и просветительские мероприятия.

KPI

Основным видом деятельности проекта является проведение учебных модулей, посвященных одной из технических специальностей. Каждый модуль длится два дня – субботу и воскресенье. Их задача – за один уикенд сформировать у слушательниц полное представление о работе в той или иной сфере. Для этого в качестве спикеров и преподавателей приглашаются опытные представительницы выбранной специальности. За два года организаторы проекта провели 13 модулей. Старшеклассниц познакомили с IT-отраслью, фармацевтикой, архитектурой, финансами, машиностроением, робототехникой и другими направлениями.

"Фишкой проекта являются мотивационные спичи. Мы приглашаем успешных женщин из разных сфер, которые вдохновляют девушек на то, чтобы не бояться идти выбранным техническим путём. В основном, это представительницы бизнеса, украинских министерств, представительницы международных организаций и иностранные дипломатки", – делится Токарев.

Кроме того, в конце каждого модуля проводятся технические творческие конкурсы. Так, девушки создавали учебные модели роботов, макеты экологических велостанций, разрабатывали план вывода на фармрынок новых медпрепаратов, фантазировали на тему создания в будущем новых металлических сплавов, которые помогут решить одну из проблем современной цивилизации, и так далее. Проекты девушек показывают, что они действительно успевают за два дня усвоить азы той или иной профессии, понять её специфику, потребности рынка и сформулировать основные тенденции, которые его ожидают.

"Больше всего мне лично запомнилась две идеи. Первая – Вероники Подлесновой, которая предложила использовать модифицированные пептиды – дефензины – для лечения вирусных заболеваний. Вторая – Марии Калиниченко. Девушка подала идею создания робота с искусственным интеллектом, помогающего в тренировках параолимпийцам. Сейчас девушка вместе со своей командой реализует эту идею", – комментирует Токарев.

Победительниц конкурса награждают ценными призами.

"Подарки девушкам мы стараемся выбирать под тематику модуля. Так, чтобы они были полезными для их профессионального роста. Таким образом мы поощряем победительниц и далее развиваться в выбранных направлениях. Например, победительница модуля "Фармакология" получила в подарок профессиональный микроскоп, "3D печать" – 3D принтер, "Строительство и архитектура" – графический планшет и так далее", – рассказывает Сергей Токарев.

Кроме этого, STEM is FEM проводит и десятки других мероприятий. Среди прочего – запустил вместе с Goethe-Institut литературный клуб літMINT, в рамках которого молодёжь обсуждает научно-фантастические произведения. Организовал вебинары по кибербезопасности, скетчингу, фотографии, грамотному ведению Instagram-страницы, написанию мотивационных писем, поиску вариантов образования заграницей. Провёл мотивационные воркшопы "Как говорить про себя хорошо" и "Как быть волонтёром". А также многочисленные встречи-знакомства с международными организациями, такими как с UNICEF и UNDP. Отдельно стоит отметить организацию встреч с женщинами-учёными. На данный момент их состоялось две – в рамках киевского "Книжного арсенала" и "Львовского форма издателей". В них приняли участие орнитолог Наталия Атамась, биолог Ольга Маслова, генетики Оксана Пивень и Екатерина Шванова, эмбрионолог Ольга Малюта и другие учёные.

"Слушателям очень интересно узнать о новейших научных достижениях из первых уст, а у профессионалов в свою очередь появляется возможность развенчать перед живой публикой мифы, связанные с их родом деятельности и об учёных в целом", – отмечает Сергей Токарев.

За два года в мероприятиях, организованных STEM is FEM, приняли участие больше 1000 человек, в основном – украинские старшеклассницы, а также молодёжь, интересующаяся наукой, и все желающие просветиться в том или ином вопросе.

"STEM is FEM существует не только во время мероприятий. Проект уже давно превратился в мощное коммьюнити, в котором несколько сотен девушек общаются и помогают друг другу и вне проведения общих активностей", – говорит Сергей Токарев.

В Запорожье

С самого начала учебные модули STEM is FEM проводились исключительно в Киеве. Причин для этого было две. Во-первых, добраться до столицы девушкам-слушательницам из разных городов Украины проще, чем в какое-либо другое место. Во-вторых, здесь сконцентрировано наибольшее количество спикеров. Как отраслевых, помогающим девушкам понять все нюансы работы в той или иной технической сфере, так и мотивационных ¬– сотрудников министерств, представительниц дипломатического корпуса и так далее. Но в сентябре 2021 года проект решился провести свой первый выездной модуль. Такое решение было продиктовано сферой, с которой знакомили девушек – металлургией.

"Этот модуль мы провели в Запорожье. Потому что именно Запорожье – сердце украинской металлургии, и логичнее всего знакомить школьниц с этой отраслью именно в этом городе. Здесь мы нашли спикеров, раскрывших слушательницам суть работы в металлургии, а также провели экскурсию по комбинату "Запорожсталь", где школьницы смогли увидеть процесс изготовления стали собственными глазами", – отмечает Сергей Токарев.

"Наука – це вона"

На втором году жизни STEM is FEM обзавёлся и собственным дочерним проектом – просветительской художественной выставкой "Наука – це вона". Проект реализуется при поддержке международных организаций UNICEF и ООН Женщины в Украине. В его основе – истории двенадцати выдающихся украинских женщин-учёных XX и XXI века. Современные талантливые иллюстраторы Сергей Майдуков, Женя Полосина, Анна Иваненко, Оля Дехтярева, Анна Сарвира создали стилизованные портреты героинь, демонстрирующие их род деятельности.

"Подход к созданию подписей к картинам мы выбрали нестандартный. Мы провели всеукраинский конкурс на лучшее эссе среди девушек в возрасте от 14 до 21 года. Всего мы получили 561 работу, из них выбрали 12 лучших – по 1 на каждую героиню проекта. В своих произведениях девушки не просто излагали справочную информацию про жизненный путь и научные достижения героинь, но и размышляли над тем, как их вклад в развитие науки повлиял на современную жизнь и на становление гендерного равенства", – рассказал Токарев.

Официальная презентация выставки состоялась 10 июня при участии Первой Леди Украины Елены Зеленской и ряда высокопоставленных иностранных дипломатов. С тех пор выставка путешествует по Украине, побывав в Запорожье, Львове, Черновцах, Полтаве, Кривом Роге и других городах.

"Выставка уже успела побывать и за пределами Украины. Первой страной, где была показана экспозиция, стала Германия. Выставка демонстрировалась в Берлине в рамках нетворкинг-конференции "Дни Украины в Берлине и Бранденбурге", – поделился Сергей Токарев.

В планах "Наука – це вона" – посетить и другие страны как ЕС, так и остального мира. В планах STEM is FEM – продолжить знакомить украинских старшеклассниц с техническими специальностями и бороться с гендерными предубеждениями. Уже известно, что ближайший модуль из-за большого спроса среди девушек, будет вновь посвящён IT-отрасли.