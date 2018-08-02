Сенат США поддержал выделение $250 млн на помощь Украине

Сенат США поможет Украине. Фото: Факты

Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов в сфере безопасности помощь Украине.

"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о" Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл. Для оказания безопасности помощи Украине", - говорится в сообщении посольства Украины в Соединенных Штатах .

"Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - отмечают дипломаты.

"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорят в посольстве.

Теперь закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен подписать президент США Дональд Трамп.

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Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", в котором прописаны 250 млндолларов на оборону Украины.





