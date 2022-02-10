Сельских предпринимателей освободили от обязательных РРО

Правительство отменило обязательное использование РРО/ПРРО не только в селах, но и в поселках.

9 февраля правительство приняло постановление "О внесении изменений в список отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций с использованием расчетных книг и книг учета расчетных операций".

Согласно изменениям, в некоторых случаях розничная торговля без применения регистратора расчетных операций (РРО) разрешена на территории не только села, но и поселка.

Постановлением предоставлена ​​возможность поселковым и городским советам дополнительно к сельским советам принимать решение об обязательном применении РРО на территории села и поселка. Таким образом, были устранены неточности терминологии, возникшие в связи с проведением административной реформы.

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Речь идет не о поселках городского типа, которые являются городскими населенными пунктами, а о поселках, которые являются вторым после сел типом сельских населенных пунктов. Таким образом, Кабмин распространил установленные ранее послабления для предпринимателей на всю сельскую местность.

Теперь теперь разрешено проводить расчеты без РРО/ПРРО:

• в розничной торговле и общественном питании, осуществляющих предприятия потребительской кооперации, используя собственную продукцию

• в розничной торговле, общественном питании и бытовом обслуживании на территории закрытых военных гарнизонов и городков и воинских частях в пределах сел и поселков

• в розничной торговле медицинскими и фармацевтическими товарами и предоставление медицинских и ветеринарных услуг

• при продаже некоторых товаров в почтовых отделениях

• за ремонт бытовой техники, квартир, мебели, обуви, одежды, ухода за детьми и пожилыми, стирку, приготовления пищи, фотоуслуги, предоставляемые ФЛП лично, не нанимая работников

• за торговлю семенами в киосках (эта норма действует и для поселков городского типа)

• за услуги по выдаче разрешений на охоту и рыболовство, газо-, тепло- водоснабжение при расчете дома у потребителя

• в розничной торговле и общепите в горных селах, поселках и пгт.

РРО для ФЛП в сельской местности теперь не обязательно, только если они не продают подакцизные товары.

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. ФЛП в конце января устроили протесты под Верховной Радой - требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов в их деятельности. Правительство пообещало им отсрочить штрафные санкции в случае выявленных нарушений и уменьшить их в десять раз.