Счета за коммунальные услуги вырастут: подробности

С мая 2020 года базовая норма расходов на жилищно-коммунальные услуги вырастет с 15 до 20% от совокупного дохода домохозяйства.

Украинцам придется отдавать больше денег на оплату коммунальных услуг, говорится в постановлении Кабмина от 20 октября 2019 года.

Автор: Обозреватель Норма расходов на жилищно-коммунальные услуги - один из ключевых показателей при назначении субсидий.

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Сейчас украинцы на оплату жилищно-коммунальных услуг при получении жилищной субсидии тратят 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Если сумма коммунальных услуг два месяца подряд составляет 2000 грн, то субсидиант платит 300 грн. По новым правилам придется отдавать 400 грн.

В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.