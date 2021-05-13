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четверг, 13 мая 2021 11:36

Сбывают через кассы магазинов, заправок, ресторанов: какие гривны подделывают чаще всего

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Сбывают через кассы магазинов, заправок, ресторанов: какие гривны подделывают чаще всего
Оновленные банкноты номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн мошенникам сложно воспроизвести. Фото: Елена Луценко

Мошенники чаще всего подделывают гривны старого образца 2006 и 2007 года выпуска. В прошлом году на 1 млн настоящих банкнот приходилось пять фальшивок, сообщили в Национальном банке Украины.

"Увеличение уровня подделки банкнот в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обороте, что вызвано распространением коронавируса. Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составило около 60 и 29 процентов соответственно от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот", - сообщает НБУ.

Гривны нового поколения номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн Нацбанк ввел в оборот в 2015-2020 годах. Они имеют усиленную систему защиты и их сложно воспроизвести. В прошлом году подделали 4% общего количества денег нового образца.

Изъятые из оборота поддельные гривны печатались на принтерах и были рассчитаны на невнимательность людей. Подделки сбывали через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций.

В декабре прошлого года СБУ разоблачила преступную группу, которая распространяла качественные подделки гривны и иностранной валюты.

В странах Европейского Союза в прошлом году показатель подделки денег был в три раза выше, чем в Украине. Примерно 17 подделок на 1 млн банкнот.

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Среди изъятых из оборота в прошлом году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США, евро, российские рубли и английские фунты стерлингов. Чаще всего подделывали 100 долларов США, 50 и 500 евро, 5000 и 1000 российских рублей.

Фальшивые деньги в Украине продают через интернет, распространяют в торговых точках. Чаще всего подделывают купюру номиналом 500 грн. Чтобы распознать фальшивку, рекомендуют просматривать банкноты против света. Лучше защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и 100 грн 2014 года. В них больше защитных элементов.

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