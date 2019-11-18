САП игнорирует решение суда по делу "Роттердам+" — адвокат

САП игнорирует решение суда о предоставлении материалов обвинения по делу "Роттердам+", поскольку считает его неудобным для себя. Такое заявление сделала адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью интернет-изданию Delo.ua

Адвокат напомнила, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ее ходатайство и затребовала от прокурора документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения против обвиняемых по делу "Роттердам+". Однако прокурор предоставил материалы не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.

"Ключевое здесь — даже не качество предоставленных материалов. Настораживает факт, что Специализированная антикоррупционная прокуратура позволяет себе свободно трактовать решение Высшего антикоррупционного суда, специализированного суда высшей инстанции", — сказала Дригваль.

Адвокат предполагает, что САП пренебрегает решениями суда, в который обратилась, поскольку считает их неудобными для себя. Несмотря на это, по мнению Дригваль, нет никаких оснований надеяться на объективное и беспристрастное расследование со стороны органа досудебного следствия.

"Каким образом можно надеяться на то, что орган досудебного расследования будет объективным, будет действительно выполнять требования статьи 9 УПК для полного, не предвзятого исследования обстоятельств дела, предоставления документов, которые не только разоблачают, но и оправдывают, если даже по требованию апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда прокурор может по своему усмотрению решить, какие документы предоставлять суду, а какие не предоставлять. Это является примером того, как САП проявляет свое неуважение к решениям судебной власти", — сказала Дригваль.

Напомним, адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец ранее заявила, что нет никаких экспертиз, подтверждающих убытки в результате применения формулы "Роттердам+".

Ранее Delo.ua обнародовало материалы переписки между процессуальным руководителем дела по "Роттердам +" Ольгой Яровой и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз (КНИИСЭ), из которых следует, что следствие не менее пяти раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о якобы нанесенных ее применением убытках.