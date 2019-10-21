Шанс есть: министр экономразвития рассказал об итогах переговоров в США

Украина имеет шанс совершили экономический прорыв. Для этого нужно завершить начатые реформы. Фото - Обозреватель

Украина имеет шанс совершили экономический прорыв.

Но для этого ей нужно выполнить немало "домашнего задания", говорит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Он и еще несколько украинских чиновников вернулись из США, где приняли участие в ежегодном собрании Международного валютного фонда, имели немало встреч с инвесторами и финансовыми партнерами Украины.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал он в Facebook.

Министр выделил четыре вопроса, которые интересуют людей и бизнес за рубежом и которые следует решить Украине для успешного экономического развития:

1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты.

2. Состоится ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.

4. Одинаковые ли правила игры для всех. Включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все олигархи будут играть по одинаковым правилам.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - убежден Милованов.

16 октября делегация украинских министров и представителей Нацбанка отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ. Обсуждали программу, которая, по надеждами и оценками с нашей стороны, должна начаться уже в этом году.