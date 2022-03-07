Санкции в действии: у Путина предлагают национализировать ушедшие с российского рынка компании

В России "не собираются смотреть на закрытие безучастно". Фото: ER.RU

Путинская партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине.

Мероприятие развязало против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании, заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он считает, что такие действия предприятий - "умышленное банкротство".

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"Цена [решение о закрытии производств] – большое количество уволенных одномоментно российских рабочих", – заявил Турчак.

Секретарь подчеркнул, что главное - "сохранить рабочие места и не позволить разрушать нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри".

"Мера это крайняя, но ударов в спину мы не терпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы предпримем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", – добавил он.

Еврокомиссия планирует закрыть лазейки, с помощью которых Россия сможет обходить введенные ЕС санкции.