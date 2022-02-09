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среда, 09 февраля 2022 14:43

Самым прибыльным банком остается Приват. "Дочка" Сбербанка тоже неплохо зарабатывает в Украине

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Самым прибыльным банком остается Приват. &quot;Дочка&quot; Сбербанка тоже неплохо зарабатывает в Украине
Доходными в прошлом году были 66 из 71 работающего в Украине банка. Фото:unsplash.com

По итогам 2021 года государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков, задекларировав 35,05 млрд грн чистой прибыли. А самые большие убытки в прошлом году получил Правэкс Банк – 266,249 млн грн.

Вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял Райффайзен банк Аваль (4,858 млрд. грн.), третью – ПУМБ (4,188 млрд. грн.), по данным Национального банка Украины.

"Дочка" российского Сбербанка МР Банк тоже имеет неплохие прибыли в Украине (3,897 млрд грн) и находится на четвертой позиции, опережая государственный Укргазбанк (3,82 млрд грн).

По данным НБУ, второе место по убыткам занял Юнекс Банк (50,355 млн грн), третье – БТА Банк (32,085 млн грн), четвертое – Украинский банк реконструкции и развития (27,928 млн грн) и пятое – Альпари Банк (6,12) млн грн).

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Доходными в этот период были 66 из 71 работающего в Украине банка.

Крупнейший портфель депозитов юрлиц на сегодняшний день в ПриватБанке, тогда как лидером кредитования бизнеса является Укрэксим.

По размеру общих активов первые четыре места удерживают государственные банки. Согласно статистике Нацбанка, ПриватБанк сохранил первое место (582,851 млрд грн), второе – Ощадбанк (249,938 млрд грн), третье – Укрэксимбанк (210,029 млрд грн), четвертое – Укргазбанк (130,817 млрд грн) и пятое – Рай. 133,651 млрд. грн.).

По состоянию на 1 января 2022 из 71 платежеспособного банка 66 были прибыльными и получили рекордный размер чистой прибыли 77,9 млрд грн. Это перекрыло убытки пяти банков на общую сумму 0,4 млрд. грн. Прибыль сектора концентрирована: пять наиболее прибыльных банков сформировали 67% всей прибыли.

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Дата
09
февраля

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