Самые богатые люди мира массово теряют деньги: подробности

Миллиардеры теряют активы из-за падения индексов на фондовых биржах. Фото: Кореспондент

24 февраля из-за падения индексов на фондовых биржах 500 самых богатых людей мира потеряли $139 млрд.

Это связано с опасениями, что китайский коронавирус негативно повлияет на темпы развития мировой экономики, пишет Bloomberg.

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Так, гендиректор LVMH Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос стали беднее на $4,8 млрд каждый.

$4 млрд потерял владелец Zara Амансио Ортега, $3,48 млрд - основатель Facebook Марк Цукерберг. Соучредитель Google Ларри Пейдж недосчитался $2,7 млрд.

Замедление мировой экономики прогнозирует Международный валютный фонд. Из-за эпидемии коронавируса МВФ снизил ожидания на 0,1 п п - до 3,2% роста мирового ВВП.