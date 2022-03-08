С сегодняшнего дня украинцы из зоны боевых действий смогут получить 6,5 тыс. грн.

Деньги можно будет потратить на что угодно. Фото: Минцифры

С сегодняшнего дня украинцы из областей, где ведутся самые активные боевые действия, могут получить 6,5 тыс. грн.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Средства можно получить в пределах "єПідтримки". Их можно будет потратить на что угодно.

Помощь могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп.

Для получения денег нужно авторизироваться в "Дії" и выбрать услугу "єПідтримка". Об оформлении карты для помощи можно узнать по ссылке. В разделе "єПідтримка" в "Дії" нажмите "Отримати допомогу". Ожидайте зачисление средств.

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Подать заявку можно, даже если вы уже получили помощь за вакцинацию.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.