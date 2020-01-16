С предпринимателей сняли ограничение

ФОПам позволили тратить средства с бизнес-счетов. Фото: ТСН

Физическим лицам-предпринимателям позволят тратить средства с бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом, потребности.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга по итогам ежегодной встречи НБУ с партнерами и клиентами, сообщает "Громадське".

Нацбанк своим нормой не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство.

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Фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

За прошлый год в Украине закрылось более 49 тис. предпринимателей. Главная причина - изменения в законодательстве. В этом году предприниматели продолжат закрывать свой бизнес. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Александр Охрименко.