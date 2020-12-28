С начала года изменятся счета для уплаты ЕСВ

С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета. Фото: pixabay.com

В Налоговой службе сообщили об изменении счетов для уплаты ЕСВ.

С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса, сообщает пресс-служба налоговой.

Стоит заметить, что средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления и не будут засчитываться.

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Украинские предприниматели, входящие в 1-ю группу налогоплательщиков, освобождаются от уплаты взносов в бюджет до мая 2021 года.