С 1 сентября в Украине выросли минимальная зарплата и пенсия

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2025
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1134
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3087
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7515
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1647
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11277
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 909
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2178
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 882
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5778
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 720
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 08:44

С 1 сентября в Украине выросли минимальная зарплата и пенсия

  Комментировать
С 1 сентября в Украине выросли минимальная зарплата и пенсия
Минимальные зарплата и пенсия выросли в Украине с 1 сентября. Фото: slovoidilo.ua

В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и пенсия.

Минимальная заработная плата выросла до 5 тыс. грн. на месяц. Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение 2021 минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тыс. грн.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задолженность по зарплатам существенно выросла

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 грн. - до 2 тыс. грн в результате повышения минимальной зарплаты. Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2 тыс. грн (5000 грн х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа. Таким образом с 1 сентября в Украине повысили минимальные зарплату и пенсию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С 1 сентября в Украине выросли минимальная зарплата и пенсия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 58531
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 Просмотров: 49260
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 7857
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 7515
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6255
Экономика
В первый день осени валюта резко подорожала
В первый день осени валюта резко подорожала Просмотров: 918
От платьев до бетона: какие товары украинцы чаще всего покупают в интернете
От платьев до бетона: какие товары украинцы чаще всего покупают в интернете Просмотров: 108
От $250 до $600 тыс. - сколько требуют псевдоактивисты за спокойствие на застройках
От $250 до $600 тыс. - сколько требуют псевдоактивисты за спокойствие на застройках Просмотров: 810
В Минрегионе планируют установить счетчики во все жилые дома
В Минрегионе планируют установить счетчики во все жилые дома Просмотров: 252
За что отключают газ и как снова присоединиться к сети
За что отключают газ и как снова присоединиться к сети Просмотров: 603
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 25155
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua