С 1 сентября в Украине выросли минимальная зарплата и пенсия

Минимальные зарплата и пенсия выросли в Украине с 1 сентября. Фото: slovoidilo.ua

В Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, повысились минимальная зарплата и пенсия.

Минимальная заработная плата выросла до 5 тыс. грн. на месяц. Повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение 2021 минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тыс. грн.

Вместе с тем, с учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров Украины 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября 2020 размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы в 2225 грн.

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Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 грн. - до 2 тыс. грн в результате повышения минимальной зарплаты. Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2 тыс. грн (5000 грн х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа. Таким образом с 1 сентября в Украине повысили минимальные зарплату и пенсию.