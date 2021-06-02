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среда, 02 июня 2021 10:02

С 1 июля электроэнергия вдвое подорожает - прогноз

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Есть два сценария роста тарифов на электроэнергию в Украине с 1 июля. По одному цена увеличится на 50%, а по второму - почти вдвое.

За потребленные до 500 кВт/ч в месяц тариф будет в размере 1,68 грн за кВт/ч. Объем более 500 кВт/ч в месяц будет оплачиваться по рыночной цене. Будет действовать для всех категорий потребителей, независимо от объемов потребления. Варианты подорожания электроэнергии для населения Украины рассчитал аналитический центр DiXi Group.

"При введении конкурентного ценообразования для домохозяйств, цены на электроэнергию в среднем составят 3,27 гривны за киловатт-час для потребителей ОЭС Украины и 3,50 гривны за киловатт-час для потребителей Бурштынского энергоострова", - отметили эксперты.

Автор: Елена Луценко
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Есть основания ожидать, что средние цены на электроэнергию для основной части украинцев будут близки к нынешней цене бытовых потребителей второго класса напряжения - 3,40 грн за кВт/ч с НДС.

"Средний месячный платеж за электроэнергию для бытовых потребителей, по оценочным прогнозам, возрастет следующим образом: по первому сценарию для потребителей без электроотопления - на 5 процентов, с электрообогревом в отопительный период - на 50 процентов. По второму сценарию рост ожидается почти вдвое", - отметили эксперты.

Наименьший рыночный тариф получат жители Киева - 2,62 грн за кВт/ч, чуть выше будет на Днепропетровщине - 2,99 грн за кВт/ч и Киевская область - 3,03 грн за кВт/ч.

Самые высокие тарифы будут для жителей Ивано-Франковской области - 3,83 грн за кВт/ч, Закарпатской области - 3,91 и Луганской области - 4,06 грн за кВт/час.

Бюджетные расходы на субсидии по 2020 году могут вырасти ориентировочно на 17% по первому сценарию и на 50% по второму сценарию, прогнозируют аналитики.

"В настоящее время в Украине бытовой потребитель компенсирует лишь половину реальной стоимости производства, передачи, распределения и поставки потребленной им электроэнергии. Эта недоплата компенсируется за счет производителей, которые недополучает значительные прибыли. Кроме того, это существенно искажает рынок, создает ценовые и финансовые перекосы, дает некорректные сигналы участникам рынка и значительно ухудшает инвестиционный климат в секторе. Исправить ситуацию можно только через механизм рынка", - считают аналитики DiXi Group.

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28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт/ч до 30 июня 2021 года.

С 1 июля в Украине тарифы на электроэнергию резко увеличатся. По разным оценкам стоимость каждого кВт/ч может увеличится с 1,68 грн до 3 грн.

Политики и экономисты в Украине уже длительное время утверждают, что тариф на электроэнергию для населения существенно занижен. Поэтому с 1 июля этого года его могут поднять.

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02
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